Работодатель в Карелии расплатился за воровство сотрудника

Житель Пряжинского района купил теплые вещи на деньги собутыльников, сообщили в МВД Карелии.

В ОМВД России по Пряжинскому району обратился 65-летний мужчина. Он рассказал, что в течение нескольких дней злоупотреблял алкоголем в компании малознакомых ему людей. В разгар застолья, когда спиртное заканчивалось, он отдал мужчине, с которым познакомился в гостях, свою банковскую карту, сообщил пин-код и отправил в магазин. Но гонца компания так и не дождалась. Поиск осложнился тем, что собравшимся этот человек был почти не знаком.

Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. По версии следствия, 48-летний петрозаводчанин вместо приобретения алкоголя для компании решил удовлетворить собственные потребности. Он приобрел зимнюю куртку, электроплиту, сушилку для обуви и алкоголь. На эти цели он потратил чужие средства в сумме 20 000 рублей. В отделе полиции он сознался, что не смог устоять перед возникшим соблазном. Причиненный ущерб возместил работодатель подозреваемого, который узнал о произошедшем и решил помочь работнику.

Возбуждено уголовное дело.