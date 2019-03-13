Работодателей планируют освободить от бумажных справок

Минтруд РФ рассчитывает в течение двух-трёх лет освободить работодателей от необходимости предоставления бумажных справок для работников в госорганы.

Как сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе социального форума Недели российского бизнеса, вся необходимая информация о работниках будет предоставляться из баз Пенсионного фонда и налоговой службы, пишет РИА Новости.

"Сейчас с тем, чтобы получить различные виды пособий, во многих случаях граждане должны предоставлять справки от работодателей об уровне доходов и так далее. Нам предстоит на основании тех данных, которые у нас есть о доходах в Пенсионном фонде, в налоговой службе с тем, чтобы освободить работодателей от предоставления этих дополнительных различных бумажных документов с тем, чтобы объективизировать процессы учета доходов", - заявил Топилин.

Он отметил, что потребуется работа в рамках предоставления различных услуг в электронном виде, наладить взаимодействие между федеральными органами исполнительной власти.

"Мы должны это сделать в течение двух-трёх лет", - заявил он.