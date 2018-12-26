Работодатели Карелии стали активнее вести профилактику СПИДа на местах

В последнее время количество работодателей, которые просят провести на предприятиях Карелии, тестирование работников на ВИЧ с применением экспресс-метода, увеличилось, сообщает управление труда и занятости республики.

В декабре таких обращений стало на 50% больше, чем в ноябре, говорится в сообщении управления со ссылкой на данные специалистов центра СПИД Республиканской инфекционной больницы.

Участникам мероприятий предлагается пройти бесплатное экспресс-тестирование на наличие инфекции, что и сделали сотрудники управления труда и занятости.

В качестве профилактических мер в регионе предусмотрено проведение акций, бесед, семинаров-тренингов, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, распространение просветительских материалов. В 2018 году на информационно-профилактическую работу из федерального и республиканского бюджетов предусмотрены 1,7 млн рублей.