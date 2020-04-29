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Работодатели получат деньги на зарплату сотрудников, работающих даже на полставки

Новости. Общество
16:33, 29 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курско
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Безвозмездная финансовая помощь бизнесу в 12 130 руб. на каждого сотрудника будет перечислена вне зависимости от отработанного им времени.

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.

"Неважно, сколько человек работал за месяц — даже если один день, субсидия будет выдана в полном объеме, если он штатный сотрудник", — подчеркнула Бондарчук.

Это означает, что на каждого сотрудника, переведенного на полставки или ⅔ ставки из-за вынужденного простоя, предприятие все равно получит по 12 130 руб.

Каким критериям должны соответствовать компании, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-04-29 18:17:41
Может сразу и на неустроенных распространят? Ахаха
mobikk
2020-04-29 17:35:08
Кто не работает - тот ЕСТ ))).
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