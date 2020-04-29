Работодатели получат деньги на зарплату сотрудников, работающих даже на полставки

Безвозмездная финансовая помощь бизнесу в 12 130 руб. на каждого сотрудника будет перечислена вне зависимости от отработанного им времени.

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.

"Неважно, сколько человек работал за месяц — даже если один день, субсидия будет выдана в полном объеме, если он штатный сотрудник", — подчеркнула Бондарчук.

Это означает, что на каждого сотрудника, переведенного на полставки или ⅔ ставки из-за вынужденного простоя, предприятие все равно получит по 12 130 руб.

Каким критериям должны соответствовать компании, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".