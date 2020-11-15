Работодатели стали в 2 раза чаще увольнять сотрудников за их посты в соцсетях

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, что работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях.

По сообщению РБК, эксперты опросили представителей 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из разных частей страны.

В 2020 году увольнения сотрудников из-за публикации в блогах или социальных сетях происходили в 10% компаний. В 2011 году такие увольнения происходили в 5% организаций. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".