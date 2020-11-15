Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число жертв смертельного ДТП на трассе в Карелии увеличилось до двух 1
Сегодня 09:32
Сванидзе уверен, что открытие бутафорского концлагеря в Карелии может испортить отношения с Финляндией 66
Сегодня 07:15
Несколько известных заведений Петрозаводска нарушили режим ограничений из-за коронавируса 3
Сегодня 13:38
Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать "новогодние огоньки" 1
15.11.2020 19:40
В построенном на месте рынка ФОКе в Петрозаводске торгуют пиццей и пивом (ФОТОФАКТ) 15
Сегодня 07:25
Названо имя единственного наследника Армена Джигарханяна 3
15.11.2020 21:40

Работодатели стали в 2 раза чаще увольнять сотрудников за их посты в соцсетях

Новости. Общество
16:39, 16 Ноября 2020
фото: ТАСС/Коньков Сергей
Загрузка...

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, что работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях.

По сообщению РБК, эксперты опросили представителей 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из разных частей страны.

В 2020 году увольнения сотрудников из-за публикации в блогах или социальных сетях происходили в 10% компаний. В 2011 году такие увольнения происходили в 5% организаций.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Н - новый
2020-11-16 17:56:43
Итальянские бастовальщики тоже в соцсетях были смелыми и отважными, но в бизнес не пошли. В воздухе переобулись и клипы снимают. Можно ли доверять таким свое здоровье ?
Ткачев
2020-11-16 16:53:15
Свобода слова на марше. Всё как мечтали либерасты.
однозначно
2020-11-16 17:01:03
Ткачев, :) когда слова излишни
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
13.11.2020, 19:54
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Аналитика

Сегодня 16:28
Капитал
И "черные лесорубы", и лесные пожары
В рейтинге эффективности лесного хозяйства Карелия провалилась во вторую десятку российских регионов.
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
13.11.2020 13:00
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
13.11.2020 12:40
Когда лениться не грех
13.11.2020 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 6
12.11.2020 09:18
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»