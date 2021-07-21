Работодатели в Карелии просят их не наказывать за задержку вакцинации работников из-за дефицита вакцины

Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия обратился к региональному Управлению Роспотребнадзора не применять меры административной ответственности к работодателям, которые не успеют в срок вакцинировать работников из-за дефицита вакцины.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, установлен срок для введения первого компонента вакцины для отдельных категорий граждан не позднее 27 июля, второго — не позднее 27 августа текущего года. Руководители предприятий, которые обращаются в Союз промышленников и предпринимателей, говорят, что не смогут в установленные сроки организовать вакцинацию сотрудников из-за дефицита вакцины. В Карелии образовалась очередь на запись для вакцинации. Несоблюдение сроков организации вакцинации может привести к серьезным административным штрафам в отношении юридических лиц и ИП, вплоть до приостановления деятельности.

О позиции бизнес-омбудсмена читайте в интернет-газете «Вести Карелии».