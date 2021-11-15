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Работодатели в Карелии увеличили число вакансий для инвалидов и готовы платить до 100 тыс. рублей

Новости. Общество
15:22, 03 Декабря 2021
фото: © allday.ru

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В Карелии число вакансий для людей с инвалидностью за год выросло на 177%.

Это следует из результатов исследования рынка труда, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter в преддверии Международного дня инвалидов.   Исследование показало, в каких сферах чаще всего предлагают работу соискателям с инвалидностью и какие предлагают зарплаты.

Самую высокую готовность рассматривать таких кандидатов продемонстрировали компании, которые относятся к сфере «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» — ими открыто почти половина вакансий (46%), дальше с большим отрывом следуют образовательные учреждения (10%), услуги для бизнеса (9%), финансовый сектор (8%) и розничная торговля (4%).

Проще всего найти работу соискателям с инвалидностью, которые рассматривают работу в сфере «Административный персонал» (36%), «Продажи» (29%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (25%), «Транспорт, логистика» (12%), а также в маркетинге, рекламе, PR, консультировании и банковских услугах (по 10%).

Треть работодателей (33%) отмечают, что немаловажную роль при увеличении численности сотрудников с ограниченными возможностями здоровья сыграл переход традиционных профессий в онлайн и возможность работать «на удаленке». Среди других факторов, которые повлияли на рост численности сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, респонденты отметили общий тренд на поддержку людей с ограниченными возможностями (67%), а также меры государства по увеличению финансовой поддержки (33%).

HeadHunter составил список вакансий, доступных кандидатам с инвалидностью, с зарплатными предложениями до 100 тысяч рублей:

Автор работ по лингвистике — до 90 000 рублей на руки,

Менеджер по проведению вводного урока — до 95 000 рублей на руки,

Менеджер по привлечению корпоративных клиентов (госзакупки) — от 80 000 руб. до вычета налогов.

Автомеханик/слесарь по ремонту автомобилей — до 100 000 рублей на руки.

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