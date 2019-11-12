Работодатели в Петрозаводске задолжали сотрудникам более 30 млн рублей

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С начала года прокуратуре Петрозаводска удалось добиться погашения задолженности, сообщили на сайте ведомства.
Всего за 10 месяцев прокуратурой Петрозаводска было проведено более 200 проверок, по результатам которых более 40 виновных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 18 лиц были оштрафованы на общую сумму более 100 тысяч рублей. В отношении некоторых работодателей возбудили уголовные дела.
Прокуратуре удалось добиться погашения задолженности по зарплате на сумму свыше 30 млн рублей.
Ранее работодатели в Карелии задолжали работникам почти 70 млн рублей.
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