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Работодателям заплатят из бюджета, чтобы они наняли безработных в Карелии

Новости. Общество
14:51, 30 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Управление труда и занятости Карелии подготовило разъяснения, как работодатели смогут получить компенсации за трудоустройство безработных граждан, согласно постановлению правительства РФ.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Управления.

Согласно документу, работодатели независимо от формы собственности предприятий смогут получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в агентствах занятости в качестве безработных до 1 января 2021 года.

Субсидия работодателям будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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врунофф
2021-03-30 14:58:06
А потом от этих специалистов фиг отделаешься.
Гость
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