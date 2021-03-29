Работодателям заплатят из бюджета, чтобы они наняли безработных в Карелии

Управление труда и занятости Карелии подготовило разъяснения, как работодатели смогут получить компенсации за трудоустройство безработных граждан, согласно постановлению правительства РФ.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Управления.
Согласно документу, работодатели независимо от формы собственности предприятий смогут получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в агентствах занятости в качестве безработных до 1 января 2021 года.
Субсидия работодателям будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан.
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