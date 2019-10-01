11:31, 01 Октября 2019
Ради работы на другом континенте житель Карелии выплатил долги по алиментам своему ребенку
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В Питкярантском районе должнику закрыли выезд за границу из-за долгов по алиментам, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.
Житель Питкярантского района задолжал своему ребенку 110 тысяч рублей алиментов. Судебные приставы объявили должника в розыск.
Одновременно с объявлением розыска было вынесено и постановление об ограничении права должника на выезд за пределы Российской Федерации.
Когда алиментщик узнал, что ему ограничен выезд за границу, то поспешил явиться в отдел судебных приставов и полностью погасить задолженность.
Как оказалось, должник планировал рабочую зарубежную поездку на другой континент, которая из-за долгов могла и не состояться", - рассказали приставы.
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