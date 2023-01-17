Ради спасения внучки 92-летняя жительница Карелии отдала мошенникам завязанную узлом простынь с деньгами

Злоумышленники лишили пенсионерку 650 тысяч рублей по давно отработанной схеме с ДТП, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежья с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее 92-летнюю бабушку лишили 650 тысяч рублей.

Как выяснилось, пожилая женщина живет одна. Ей позвонила неизвестная, которую пожилая женщина приняла за свою внучку.



Злоумышленница сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Она рассказала, что по ее вине пострадал человек, который теперь находится в реанимации.



К разговору подключился «следователь», который сообщил, что девушке грозит уголовная ответственность. Наказания можно избежать, если оплатить лечение пострадавшему на сумму 1,5 млн рублей.

Пенсионерка призналась, что такой суммой не располагает. За «спасение» родственницы она может отдать только 650 тысяч рублей, все свои накопления. Собеседника это устроило, он сказал, что за деньгами приедет курьер.



Купюры требовалось завернуть в простынь и завязать ее узлом. Жительница Прионежья выполнила все, о чем ее просили. Ближе к вечеру внучка пришла в гости, и обман вскрылся.



Полиция проводит проверку.