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Рахат-лукум, произведенный в республике, получил знак"Сделано в Карелии"

Новости. Общество
16:17, 30 Июня 2020
фото: © Корпорации развития
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Уникальное для региона производство отмечено знаком качества "Сделано в Карелии".

Индивидуальный предприниматель Анна Арефьева совместно с технологами-кондитерами из Турции изготавливает восточные сладости строго по традиционному рецепту.

Из очередного отпуска петрозаводчанка привезла не сувениры, а бизнес-идею и полезные знакомства. Проанализировав местный рынок, решила весной 2020 года запустить производство по изготовлению рахат-лукума. Однако коррективы внесла коронавирусная инфекция: открытие пришлось отложить до июня. Однако времени предприниматель не теряла: к этому времени восточные сладости получили сертификат качества "Сделано в Карелии". Теперь лакомства – республиканский бренд, хотя оценить его пока могут только жители и гости региона.

Как рассказала Анна Арефьева, благодаря турецким специалистам удалось закупить специальное оборудование, подобрать необходимые ингредиенты и, конечно, найти традиционный рецепт. Сейчас в списке продукции более 250 наименований: лукум фруктовый, ореховый, кубический или рулетный.

"Вкусы разные, но это один в один турецкий рахат-лукум, – подчеркивает кондитер Эркут Булут. – Мы работаем по турецким технологиям, привозим ингредиенты из Турции, то есть это настоящий турецкий товар".

"Ассортимент у нас очень большой, – подтверждает Анна Арефьева. – Приложение к сертификату на использование знака "Сделано в Карелии", содержащее перечень продукции, заняло 24 листа. Я постаралась включить туда всё, что было в голове у нашего технолога, а фантазия у него богатая. Мои друзья и партнёры тоже, конечно, предлагают идеи, что ещё нам нужно сделать, чтобы туристы, приехавшие в регион, купили турецкий лукум с маркой "Сделано в Карелии".

Для получения сертификата качества "Сделано в Карелии" потребовались лабораторные исследования. Экспертиза платная, однако затраты на сертификацию можно было возместить с помощью субсидии от Минэкономразвития республики. Это ещё одна причина для местных производителей отметить свою продукцию знаком "Сделано в Карелии". Сегодня добровольную сертификацию прошли более 60 организаций региона.

Кроме этого, Анна Арефьева как индивидуальный предприниматель воспользовалась ещё одной мерой господдержки – ей возместили 30% стоимости оборудования, расходы на которое превысили миллион рублей.

"Мы очень рады, что местные предприниматели стараются подтверждать качество своей продукции.  Система добровольной сертификации "Сделано в Карелии" нацелена именно на это. Таким образом потребитель может быть уверен, что, приобретая продукцию со знаком "Сделано в Карелии", он получает качественный продукт", – отмечает руководитель Центра сертификации Корпорации развития РК Олеся Юзвюк.

В этом году в систему добровольной сертификации были внесены изменения, и теперь продукция под знаком "Сделано в Карелии" не только качественная, но и экологически чистая.

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Комментарии

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Os
2020-06-30 17:02:08
А как переводится с карельского рахат-лукум?Денежный счет?
Гость
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