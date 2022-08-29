Район Петрозаводска остался без электричества из-за аварии на сетях

Сегодня, 1 сентября, жители микрорайона Железнодорожный остались без электричества из-за повреждения на сети.
Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, сегодня утром, 1 сентября в 7 утра, произошло отключение электроснабжения.
«Район Железнодорожный отключен от электричества по причине устранений повреждения на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск», сообщили в ЕДДС.
Ориентировочное время окончания работ — 11:00.
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