Район Петрозаводска остался без электричества из-за аварии на сетях

Сегодня, 1 сентября, жители микрорайона Железнодорожный остались без электричества из-за повреждения на сети.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, сегодня утром, 1 сентября в 7 утра, произошло отключение электроснабжения.

«Район Железнодорожный отключен от электричества по причине устранений повреждения на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск», сообщили в ЕДДС.

Ориентировочное время окончания работ — 11:00.