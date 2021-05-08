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Район Петрозаводска отметил 9 мая на день раньше

Новости. Общество
09:00, 09 Мая 2021
фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК
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В Соломенном горожане на сутки раньше отметили День Победы, чтобы затем подключиться к официальному городскому празднованию.

Жители петрозаводского района Соломенное отпраздновали День Победы восьмого мая, чтобы на следующие сутки подключиться к официальным мероприятиям. Об этом сообщается в паблике «ТОС Соломенное».

«Сегодня прошёл праздник, посвящённый Дню победы. Праздник устроили сегодня, чтобы завтра люди смогли посетить общегородские мероприятия на Кирова. Погода, конечно, нас сегодня подвела, но хочется поблагодарить всех за то, что всё же остались. Особенно спасибо танцевальным и вокальным группам за то, что исполнили свои номера даже под дождём. Была каша, были сувениры, были песни и танцы военных лет», — заявили авторы поста, опубликованного вечером восьмого мая.

«Всех с праздником! Давайте помнить, что люди гибли за нас, чтобы дать нам возможность жить и стремиться к чему-то светлому и правильному!», — сообщили жители Соломенного.

Ранее сообщалось, что на День Победы в Карелии потеплеет.

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