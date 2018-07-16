Районам Карелии в качестве поддержки выделили 5 млрд рублей

Более 5 млрд рублей направлено из бюджета Карелии на финансовую поддержку местных бюджетов, сообщает региональный Минфин.

"За I полугодие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований переданы из бюджета Республики Карелия в объеме 5,1 млрд рублей (47 % от утвержденных ассигнований). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем финансовой поддержки увеличился на 768 млн рублей", - говорится в сообщении

Основной удельный вес предоставляемой помощи приходится на трансферты, связанные с реализацией переданных государственных полномочий.

В качестве софинансирования предусмотрено предоставление субсидий по 30 направлениям. В суммарном выражении это составляет 3,1 млрд рублей, что выше уровня прошлого года более чем в 2 раза. К 1 июля районы освоили 718,9 млн рублей или 22,6 %.