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Районная администрация в Карелии выплатила 30 тысяч рублей пенсионерке, которую покусали бездомные псы

Новости. Общество
07:15, 12 Марта 2021
фото: ТАСС / Владимир Смирнов
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Суд обязал администрацию Кемского района выплатить компенсацию пожилой женщине, пострадавшей от нападения бездомных собак, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района в январе проверила, как администрация района соблюдает законодательство об ответственном обращении с животными и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В результате проверки установлено, что администрацией не заключен  контракт на оказание услуг по отлову безнадзорных животных.

В связи с поступлением в прокуратуру информации о выявлении в Кеми нескольких стай агрессивных бездомных собак, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, сведений о конкретных фактах нападения животных на людей, в том числе несовершеннолетних и пожилых, главе администрации Дмитрию Петрову было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Также прокуратура района предъявила в суд исковое заявление о взыскании с администрации района компенсации морального вреда в пользу пожилой женщины, которую покусали бездомные псы. По итогам рассмотрения иска в пользу пенсионерки взыскано 30 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Кроме того, в адрес администрации направлено представление об устранении нарушений закона с требованием о заключении договора на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на территории Кемского района, которое рассмотрено и признано подлежащим удовлетворению, соответствующий договор заключен.

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