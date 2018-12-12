Районы Карелии не освоили около 1,5 млрд рублей субсидий

Новости по теме
12.12.18 15:33
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По состоянию на начало декабря районные власти успели освоить лишь 2,5 млрд рублей из 4 млрд субсидий, выделенных из бюджета республики на реализацию социально значимых проектов.
По состоянию на 1 декабря местным бюджетам Карелии из региональной казны было выделено чуть более 4 млрд рублей в виде субсидий. При этом районы успели освоить 2 млрд 593 млн рублей, или 64 % от плана от выделенных сумм. Об этом сообщает региональный Минфин.
По имеющимся данным, наименьший процент освоения субсидий зафиксирован при реализации мероприятий в сфере культуры (8% от плана).
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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Новости по теме
12.12.18 15:33
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