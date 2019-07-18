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Новости. Общество
11:46, 18 Июля 2019
фото: КарелИнформ

Районы Карелии поддержали план мусорной реформы в регионе

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Главы местных администраций согласны, что переход к новой системе обращения с отходами назрел давно, а ликвидировать сотни несанкционированных свалок поможет только системный подход, сообщает правительство Карелии.

"Реформа в сфере обращения с ТКО назрела давно. Чем дольше проблема не решается, тем она становится масштабнее. К накопленному десятилетиями мусору надо применять радикальные меры, организовывать полигоны и строить современные комплексы по сортировке и переработке отходов. Нужна грамотная система, и я поддерживаю главу республики, который вслед за президентом страны обратил пристальное внимание на проблему и взялся за ее решение", - заявил глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин.

В нескольких районах республики на сегодняшний день нет санкционированных свалок. В результате мусор приходится вывозить в соседние районы. Мусоровозы вынуждены ежедневно преодолевать расстояние в сотни километров, что отражается на оперативности сбора отходов с контейнерных площадок. С такой проблемой сталкиваются, например, жители Пудожского и Беломорского районов.

Почти во всех районах есть несанкционированные свалки, многие из которых находятся в черте районных центров и других поселений. В Беломорском районе такие свалки расположены в самом Беломорске (в районе улицы Порт-поселок), рядом с поселком Хвойный и селом Сумский Посад, говорит глава районной администрации Алексей Уханов. На ликвидацию всех нелегальных свалок на территории района, по оценкам местных властей, потребуется порядка 280 млн рублей.

В Питкярантском районе не хватает не только контейнерных площадок, но и накопителей на уже существующих площадках, говорит Дмитрий Трошин. Есть у районных властей и претензии к внешнему виду и конструкции площадок. В будущем в населенных пунктах планируют оборудовать огражденные площадки с навесами, но сейчас на это не хватает денег.

Похожая проблема — в Сортавальском районе, где используются недостаточно вместимые контейнеры. В результате люди регулярно видят переполненные накопители и бросают мусор рядом с ними. Усугубляет ситуацию то, что сами контейнерные площадки редко бывают заасфальтированы: грязь перемешивается с мусором, и убрать отходы становится практически невозможно.

"В целом я наблюдаю, как с каждым годом поставка отходов на полигон в Сортавальском районе увеличивается примерно на 15%, и так дальше продолжаться не может, — отметил глава районной администрации Леонид Гулевич. — Существует целый ряд современных вариантов избавиться от накопившегося мусора – переработка, утилизация и так далее, мировое сообщество ими пользуется. В принципе, изобретать ничего не надо. Поэтому развернутую в республике кампанию по борьбе с несанкционированными свалками, борьбу за экологическую безопасность я поддерживаю".

Напомним, мусорная реформа стартовала в Карелии 1 мая 2018 года, когда в республике начал действовать региональный оператор по обращению с отходами ООО "Автоспецтранс". В результате реформы региональные власти намерены ликвидировать все несанкционированные и устаревшие законные свалки на территории республики и заменить их современными полигонами. 

Кроме того, в Карелии должна серьезно увеличиться доля мусора, уходящего на вторичную переработку и используемого для выработки энергии. Для этого в республике введут полноценную систему раздельного сбора отходов и установят комплексы, перерабатывающие мусор. В частности, власти республики ведут переговоры с финским инвестором Hardferm, производящим энергетические капсулы, позволяющие получать из мусора газ и биогрунт.

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Комментарии

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кир
2019-07-18 13:42:34
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.(с)
zanoza
2019-07-18 12:38:57
В стране было столько реформ реформа: налогообложения, административная реформа, реформа МПС, которую назвали «структурной реформой на железнодорожном транспорте», реформа электроэнергетики, ЖКХ, а также пенсионная, реформа здравоохранения , но ни одна не увенчалась успехом! Думаю ,что и с мусорной реформой будет также! Не могут реформы проводится только по политической воле! Нет основного- экономической базы!
Lana
2019-07-18 11:53:28
Странно слышать...
Lana
2019-07-18 11:52:14
А где вы были раньше, главы местных администраций? Где ваши записки с предложениями решить эту проблему. Ждали когда федералы деньги спустят?
Гость
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