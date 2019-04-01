Районы Карелии сократили общий муниципальный долг

Совокупный муниципальный долг городов и районов Карелии сократился в 2018 году на 2,7% - до 3,7 млрд рублей.

Это произошло благодаря программе оздоровления муниципальных финансов, сообщает Минфин республики. Общий объем муниципального долга составил 52% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджетов городов и районов Карелии. Результатами программы также стали средний темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов на 5% и сокращение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов на 212,2 млн рублей, пишут "Вести Карелии".

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