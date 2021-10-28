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Ранее судимый житель Карелии попался на ножах

Новости. Криминал
08:20, 28 Октября 2021
фото: © freeimages.com

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Полицейские Медвежьегорска раскрыли кражи, совершенные рецидивистом из соседнего района, сообщили в МВД Карелии.

 В полицию Медвежьегорского района 15 октября с заявлением о кражах обратились два предпринимателя, владельцы торговых точек. В одном магазине неизвестный украл поварские и филейный ножи на сумму более 5 тысяч рублей. В другом — сварочный аппарат стоимостью почти 14 тысяч рублей.

В обоих случаях злоумышленник действовал одинаково: заходил в магазин, брал с витрины товар и, не расплатившись, покидал торговую точку. Момент совершения преступлений фиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлениям причастен один и тот же человек — 48-летний ранее неоднократно судимый житель Сегежи. Он признал вину и рассказал, что с добычей возвращался в родные пенаты, чтобы там продать.

По статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело.

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