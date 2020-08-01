В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали о рисках, которые грозят здоровью жителей Карелии, и борьбе с ними.

"Ничего не болит – значит здоров", – так думают многие из нас, предпочитая избегать походы к врачу и игнорируя диспансеризацию. Но есть в Карелии специалисты, которые очень убедительно вам расскажут, что ранняя диагностика – путь к выздоровлению практически при любых недугах. Они знают, какие факторы риска хронических неинфекционных заболеваний существуют для взрослых и детей в разных районах республики, и как их избежать.

"С пандемией сложностей много. До сих пор нет четких научных данных о коронавирусной инфекции. Мы пытаемся следить за всеми изменениями и доносить достоверную информацию до населения. То, что предпринималось в Карелии, я считаю, было своевременным и правильным. Нам нужно было защитить население. А "закрыть" людей, достучаться до каждого не так-то просто. Но в Карелии на короткий период нам удалось это сделать благодаря всем информационным кампаниям. Сейчас все стало сложнее – люди устали, мы, медики, которые не прекращали работать, тоже устали. Но расслабляться нельзя. Будем вновь повышать бдительность граждан, чтобы не допустить вспышек коронавирусной инфекции. Мы знаем, как научить людей быть здоровыми", – сказала руководитель Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Прищепа.

Подробнее читайте в материале "Где научат быть здоровыми".