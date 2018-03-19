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Новости. Происшествия
11:58, 19 Марта 2018

Рано начавшего отмечать День Святого Патрика петрозаводчанина задержала полиция

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Разбуянившегося в баре Петрозаводска мужчину задержала полиция, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В популярном петрозаводском баре сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержан мужчина, повредивший имущество заведения.

Задержанный начал праздновать День Святого Патрика очень рано, практически с вечера предыдущего дня. В 5.40 утра он начал буянить и разбил лампу в баре, после чего администрация бара вызвала группу задержания вневедомственной охраны.

Петрозаводчанин 1985 года рождения, испортивший имущество питейного заведения, передан полицейским. От руководства бара принято заявление о причинении ущерба.

Сумма, на которую пострадала потерпевшая сторона, будет установлена в процессе проверки, после чего решится вопрос о привлечении к административной ответственности.

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Комментарии

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кир
2018-03-19 12:52:21
Ежедневно десятки таких людишек должны работать на улицах города под охраной, возмещая нанесенный моральный и материальный ущерб. И не полчаса как дворники, а целый день. Где они, беззубые?
Мизантроп
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