Рано утром в поселке Карелии спасатели нашли мертвого мужчину

В Сегежском районе за закрытой дверью квартиры пожарные-спасатели обнаружили труп мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среда, 12 мая, в 6.59 на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступил звонок с просьбой о помощи. В поселке Каменный Бор мужчина долго не открывал дверь, и спасателей попросили помочь попасть в квартиру.

Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь с помощью шанцевого инструмента и обнаружили в квартире тело мужчины.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения трупа.