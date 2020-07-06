Расхитителям энергооборудования в Карелии напомнили об уголовной ответственности

Карельский филиал "Россети Северо-Запад" напоминает жителям Карелии о недопустимости хищения оборудования на электросетевых объектах.

Линии электропередачи и подстанции – источники повышенной опасности. Об этом предупреждают специальные знаки и таблички. Электрический ток способен покалечить или убить человека, приблизившегося на недопустимо близкое расстояние к энергообъектам. Незаконно проникающий в трансформаторную подстанцию любитель цветмета может погибнуть ради сиюминутной выгоды.

Энергетики призывают добровольно отказаться от попыток хищений электрооборудования. Тем более, за повреждение и хищение оборудования законом установлен реальный срок лишения свободы.

Специалисты просят жителей республики быть бдительными, обращать внимание на то, что происходит вблизи опор ЛЭП и подстанций, и вовремя сообщать о нарушениях по телефону доверия: (8142) 59-90-90, "горячей линии" 8-800-220-0-220 или 102 (для любых операторов мобильной связи).

"Благодаря обращениям граждан мы можем не только быстро отреагировать на поступивший сигнал и предотвратить преступление, но и сохранить жизнь людям, проникающим на территорию энергообъектов и подвергающим себя смертельной опасности", – отметили в Карельском филиале.

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