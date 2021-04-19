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Расходы бюджета на сельское хозяйство в Карелии упали более чем на 80%

Новости. Экономика
14:23, 19 Апреля 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Расходы бюджета Карелии на решение вопросов экономического развития в первом квартале 2021 года сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - больше всего пострадало сельское хозяйство.

Это следует из отчета министерства финансов об исполнении консолидированного бюджета за январь-март.

Общая сумма расходов по статье "Национальная экономика" за 3 месяца составила 1,2 млрд рублей – на 186,8 млн меньше, чем в прошлом году.

Больше всего сократились расходы на сельское хозяйство и рыболовство – на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что происходит с финансированием  других отраслей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-04-19 15:31:15
Денежный ручеёк из Москвы уже не тот, потому и меньше.
Гость
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