Расходы бюджета на сельское хозяйство в Карелии упали более чем на 80%

Расходы бюджета Карелии на решение вопросов экономического развития в первом квартале 2021 года сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - больше всего пострадало сельское хозяйство.

Это следует из отчета министерства финансов об исполнении консолидированного бюджета за январь-март.

Общая сумма расходов по статье "Национальная экономика" за 3 месяца составила 1,2 млрд рублей – на 186,8 млн меньше, чем в прошлом году. Больше всего сократились расходы на сельское хозяйство и рыболовство – на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что происходит с финансированием других отраслей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".