Расходы населения Карелии превышают доходы, денег становится меньше

Темпы сокращения денег на руках у населения Карелии в 2018 году выросли вдвое.

Сравнение структуры использования денежных доходов жителей Карелии в январе 2018 года показало рост расходов, сокращение сбережений и денег на руках у населения по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Карелиястат.

Расходы населения на покупку товаров и услуг в январе превысили доходы на 7,5%, а в начале прошлого года расходы были меньше доходов на 15%.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".