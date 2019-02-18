Расклейщик объявлений в Петрозаводске оказался преступником

В Петрозаводске задержали преступника, расклеивающего объявления.

Как рассказали в мэрии, числящийся в федеральном розыске за совершение уголовного преступления мужчина был выявлен в столице Карелии во время пресечения несанкционированной расклейки объявлений на опорах уличного освещения.

По словам начальника управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игоря Сергеева, задержать злоумышленника удалось благодаря местным жителям.

"Граждане, расклеивающие объявления на опорах уличного освещения, были выявлены неравнодушным жителем Петрозаводска, который обратился в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личности нарушителей. Выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске за ранее совершенное уголовное преступление. В настоящее время мужчина задержан", - сказал главный муниципальный инспектор.

За самовольную расклейку объявлений составили протокол об административном нарушении. Административной комиссией Петрозаводска вынесено постановление о назначении для нарушителей наказания в виде штрафов.