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Новости. Общество
12:47, 18 Февраля 2019
фото: flickr.com

Расклейщик объявлений в Петрозаводске оказался преступником

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В Петрозаводске задержали преступника, расклеивающего объявления.

Как рассказали в мэрии, числящийся в федеральном розыске за совершение уголовного преступления мужчина был выявлен в столице Карелии во время пресечения несанкционированной расклейки объявлений на опорах уличного освещения.

По словам начальника управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игоря Сергеева, задержать злоумышленника удалось благодаря местным жителям.

"Граждане, расклеивающие объявления на опорах уличного освещения, были выявлены неравнодушным жителем Петрозаводска, который обратился в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личности нарушителей. Выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске за ранее совершенное уголовное преступление. В настоящее время мужчина задержан", - сказал главный муниципальный инспектор.

За самовольную расклейку объявлений составили протокол об административном нарушении. Административной комиссией Петрозаводска вынесено постановление о назначении для нарушителей наказания в виде штрафов.

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Комментарии

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кир
2019-02-18 13:06:34
Наконец, чуть-чуть сделали для пресечения дикой расклейки. Но главных преступников не задержали, хотя телефоны даны. Какие там деньги в обороте, можно только догадываться. Почему чисто профессионально ментам не интересно раскрыть схемы "лечения от наркомании", "грузоперевозки","организация купит квартиру в вашем доме" и "куплю лосиные рога"?
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