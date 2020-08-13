Раскрыт секрет эффектных селфи

Фотограф Владимир Широков раскрыл два правила, благодаря которым любой человек может сделать эффектные селфи.

Во-первых, планируя фотосъемку, необходимо выбрать подходящий свет, пишет "РИА Новости".



"30 лет снимая портреты звезд, могу вам абсолютно компетентно заявить, что самый украшающий свет – это дневной", – сказал он.

Вторым важным правилом, по словам эксперта, является правильная точка съемки.



"Если опустить камеру и сделать фото снизу, это будет очень некрасиво, если я подниму выше, сразу стану другим человеком", – отметил Широков.