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Раскрыт секрет эффектных селфи

Новости. Общество
19:40, 13 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Фотограф Владимир Широков раскрыл два правила, благодаря которым любой человек может сделать эффектные селфи.

Во-первых, планируя фотосъемку, необходимо выбрать подходящий свет, пишет "РИА Новости".

"30 лет снимая портреты звезд, могу вам абсолютно компетентно заявить, что самый украшающий свет – это дневной", – сказал он.

Вторым важным правилом, по словам эксперта, является правильная точка съемки.

"Если опустить камеру и сделать фото снизу, это будет очень некрасиво, если я подниму выше, сразу стану другим человеком", – отметил Широков.

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