Раскрыт секрет идеального секса в новогоднюю ночь

Чтобы сделать новогодний секс незабываемым, нужны бананы.

По словам сексолога, ночь с 31 декабря на 1 января может стать отличным временем для сближения влюбленных. Именно в это время можно удивить свою вторую половинку. Для этого необходимо настроиться на романтический лад.

Врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук посоветовал парам заняться дыхательными практиками и принять расслабляющую ванну. Причем встреча Нового года будет намного ярче, если в горячую ванну добавить коктейль из молока и бананов, пишет "ФедералПресс".

Их нужно просто взбить в блендере. Смесь из бананов и молока оставит вкусный аромат на коже, а также позволит продлить удовольствие во время секса.

Хорошим дополнением к ароматной ванне станут хорошая музыка и свечи. По словам сексолога, лучше выбирать свечи с ароматом ванили. Причем каждая пара может разработать собственный сценарий романтической праздничной ночи, которая запомнится на всю жизнь.