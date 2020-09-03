Раскрыта причина появления дежавю

Большинство людей иногда испытывают ощущение дежавю, многих это состояние ставит в тупик.

Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников раскрыл механизм этого феномена и привел примеры, когда дежавю может быть проявлением интуиции, сообщает радио Sputnik.

Déjà vu в переводе с французского означает "уже видел". Вы оказываетесь в каком-то новом для себя месте, но у вас возникает ощущение, что когда-то вы здесь уже были. Встречаетесь с незнакомым – вроде бы – человеком, а кажется, что вы его уже знаете.



"Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознает как некое воспоминание. Второй момент – человек испытывает потрясение, шок, из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение. Последователи восточных учений с теорией реинкарнации считают, что это некая "вибрация прежней жизни"", – отметил Сергей Ключников.



В каких-то случаях дежавю может быть и проявлением интуиции.



"Важно понять, что из этого дежавю можно извлечь, является ли это неким сигналом человеку, чтобы он принял некую программу или наоборот – это предупреждение, чтобы он пошел против этой программы. Интуиция, таким образом, в зависимости от того, какое это событие, либо поощряет человека сделать то, что он задумал, поддерживает в его решении что-то сделать, либо, наоборот, предупреждает против какого-то человека, шагов, решений", – уточнил эксперт.