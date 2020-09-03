Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Иван Ургант побывал этим летом в Карелии 7
Сегодня 09:07
Оперштаб Карелии раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в Музтеатре 4
Сегодня 06:40
Участники опроса не спешат делать выводы по поводу масштабного ремонта в Петрозаводске 9
Сегодня 11:23
Роспотребнадзор проверил пищеблок больницы Карелии, где пациентов пытались накормить рыбой с червями 2
Сегодня 10:21
Скандальная чиновница из Карелии решила стать "жемчужиной" России (ФОТО, ВИДЕО) 19
Сегодня 15:08

Раскрыта причина появления дежавю

Новости. Общество
19:10, 03 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Большинство людей иногда испытывают ощущение дежавю, многих это состояние ставит в тупик.

Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников раскрыл механизм этого феномена и привел примеры, когда дежавю может быть проявлением интуиции, сообщает радио Sputnik.

Déjà vu в переводе с французского означает "уже видел". Вы оказываетесь в каком-то новом для себя месте, но у вас возникает ощущение, что когда-то вы здесь уже были. Встречаетесь с незнакомым – вроде бы – человеком, а кажется, что вы его уже знаете.
 
"Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознает как некое воспоминание. Второй момент – человек испытывает потрясение, шок, из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение. Последователи восточных учений с теорией реинкарнации считают, что это некая "вибрация прежней жизни"", – отметил Сергей Ключников.
 
В каких-то случаях дежавю может быть и проявлением интуиции.
 
"Важно понять, что из этого дежавю можно извлечь, является ли это неким сигналом человеку, чтобы он принял некую программу или наоборот – это предупреждение, чтобы он пошел против этой программы. Интуиция, таким образом, в зависимости от того, какое это событие, либо поощряет человека сделать то, что он задумал, поддерживает в его решении что-то сделать, либо, наоборот, предупреждает против какого-то человека, шагов, решений", – уточнил эксперт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

02.09.2020 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 24
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 6
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»