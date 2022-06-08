Раскрыта реальная зарплата депутата Госдумы и стоимость депутатского обеда

Российская конькобежка, депутат российского парламента Светлана Журова в интервью Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» сообщила, какую зарплату получает депутат Госдумы РФ.

«350 тысяч рублей в месяц, плюс мы платим налоги, как и все россияне», — заявила Светлана Журова. Парламентарий добавила также, что «пенсию платим от оклада, который составляет 90 тысяч рублей в месяц».

Как пишет "Московский комсомолец", Светлана Журова сообщила телезрителям, сколько денег в среднем депутаты тратят на обеды в столовой.

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА / МК

«Самое дорогое блюдо в меню - это пельмени с бульоном в горшочке по 190 рублей за порцию. Полноценный обед мне обходится в 300-400 рублей», - отметила Журова.

Пирожки с капустой, которыми депутаты перекусывают во время перерывов, оказывается, стоят по 50 рублей.