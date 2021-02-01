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Раскрыта стоимость самой дорогой одежды детей знаменитостей

Новости. Общество
19:40, 02 Февраля 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Журналисты раскрыли стоимость самой дорогой одежды и аксессуаров детей знаменитостей.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.

Например, самым дорогим предметом гардероба девятилетней дочери британской певицы Виктории Бэкхем Харпер оказалось платье марки ее матери с принтом в стиле 70-х годов за 1583 фунта стерлингов (163 тысячи рублей). Дочь английской телеведущей Сэм Фэйер Роузи владеет рюкзаком французского модного дома Louis Vuitton стоимостью 1500 фунтов стерлингов (154 тысячи рублей).

Предпринимательница Кайли Дженнер запечатлела трехлетнюю дочь Сторми с рюкзаком бренда Hermes за 9,3 тысячи фунтов стерлингов (958 тысяч рублей). Шестилетняя дочь британской телеведущей Билли Шепард Нелли была замечена с сумкой французской марки Chanel, цена которой равна 5000 фунтам стерлингов (515 тысяч рублей).

Самой дорогой вещью в гардеробе шестилетней дочери фотомодели Тамары Эклстоун Софии назвали кожаную куртку американского бренда Tom Ford за 4000 фунтов стерлингов (412 тысяч рублей). 18-летний сын английского футболиста Дэвида Бэкхема Ромео является обладателем швейцарских часов бренда Richard Mille стоимостью 40 тысяч фунтов стерлингов (5 миллионов рублей).

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