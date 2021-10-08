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Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников

Новости. Общество
20:30, 08 Октября 2021
фото: © shutterstock.com/Elnur

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Исследователи выявили слова, по которым можно определить телефонных мошенников.

Телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям «лицевой счет» и «финансовая ячейка», говорится в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Как говорится в сообщении компании, эксперты DeviceLock проанализировали информацию о более 50 звонков и изучили методички, найденные правоохранительными органами в «криминальном кол-центре» в Киеве.

Авторы исследования выяснили, что мошенники «постепенно уходят от использования банковских баз данных», подорожавших из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке в ходе разговора.

Для этого, как сообщил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко, слова которого приводятся в сообщении, преступники используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием «лицевого счета», привязанного к паспортным данным. Чтобы предотвратить хищение, потенциальной жертве нужно назвать номера своих банковских счетов и перевести все средства на некий безопасный счет. При этом человека просят не сообщать о звонке, поскольку это якобы нарушает Уголовный кодекс.

«Слова „лицевой счет“ или „финансовая ячейка“ должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником. <…> Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — отметил Томашко.

Гендиректор компании рекомендует в таких случаях закончить разговор и несколько часов не отвечать на незнакомые номера. По его словам, не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные.

«Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они все чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку», — пояснил Томашко.

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