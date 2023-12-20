Расписание пригородного транспорта изменится в центральном районе Карелии

Власти Сегежского района предупредили об изменениях в расписании одного из пригородных автобусных маршрутов.

Как в социальной сети рассказали власти Сегежского района, с 1 января 2024 года изменится расписание автобусного рейса по маршруту «Сегежа — поселок Надвоицы — деревня Каменный Бор».



К сообщению чиновники приложили новый график движения.







Напомним, ранее мы сообщали о новогодних изменениях в раписании карельских электричек и «Ласточек».