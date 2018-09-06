Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:48, 06 Сентября 2018

Опубликовано расписание занятий в автошколе "Престиж" на осень

По теме

Придется ли оплатить коммунальные услуги за время длительного отсутствия?
06.09.18 14:33
Должность заммэра Петрозаводска вместо Риммы Ермоленко займет начальник управления образования
06.09.18 13:25
Энергетики провели открытый урок для студентов ПетрГУ
06.09.18 13:13
Все новости
Загрузка...

Автошкола "Престиж" делает все возможное, чтобы учиться водить автомобиль было удобно.

Осенью по всем классам в ПетрозаводскеЗанятия по базовому расписанию начинаются в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 с понедельника по четверг, группы выходного дня по субботам в 12.00.

Исключения по районам:

Центр (Антикайнена, 11) – по базовому расписанию;

Ленина, 18 (главный офис) – день в 15.30;

Первомайский, 20 – по базовому расписанию;

Древлянка (ТЦ "Столица") – по базовому расписанию;

Невского, 13 – по базовому расписанию;

Перевалка (Олонецкая, 75, СШ №20) – день в 16.00, вечер в 18.00 и 20.00;

Кукковка (Ровио, 12) – по базовому расписанию;

Ключевая (Ключева, 20, СШ № 33) – день в 16.00, вечер в 18.00 и 20.00;

Возможно проведение индивидуальных занятий.

Расписание занятий по Сегеже и Пряже нужно уточнять по тел. 8-921-727-45-45.

На правах рекламы

По теме

Придется ли оплатить коммунальные услуги за время длительного отсутствия?
06.09.18 14:33
Должность заммэра Петрозаводска вместо Риммы Ермоленко займет начальник управления образования
06.09.18 13:25
Энергетики провели открытый урок для студентов ПетрГУ
06.09.18 13:13
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2018, 06:40
ВИДЕО: Опубликованы кадры задержания спортсменов, избивших человека и разбивших его авто в Петрозаводске
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
04.09.2018, 15:00
Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
05.09.2018, 20:40
Ученые выявили смертельную опасность популярного в России обезболивающего

Аналитика

Сегодня 12:42
Политкухня
Хоть три, хоть четыре 1
Кандидат в депутаты Олег Дякин, имеющий уголовные судимости, продолжает участие в муниципальной избирательной кампании в Карелии.
В Сортавалу и "Вяртсиля" вложат миллионы евро 7
05.09.2018 15:22
"Это оскорбительно" 17
04.09.2018 11:39
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 8
04.09.2018 11:00
"Пошли в отказ" 3
04.09.2018 10:28
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2018 09:54
Без политики
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 6
03.09.2018 15:53
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
архив чтиво

Медиа

"Важная тема" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 12:19
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»