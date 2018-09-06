Опубликовано расписание занятий в автошколе "Престиж" на осень

Автошкола "Престиж" делает все возможное, чтобы учиться водить автомобиль было удобно.

Осенью по всем классам в ПетрозаводскеЗанятия по базовому расписанию начинаются в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 с понедельника по четверг, группы выходного дня по субботам в 12.00.

Исключения по районам:

Центр (Антикайнена, 11) – по базовому расписанию;

Ленина, 18 (главный офис) – день в 15.30;

Первомайский, 20 – по базовому расписанию;

Древлянка (ТЦ "Столица") – по базовому расписанию;

Невского, 13 – по базовому расписанию;

Перевалка (Олонецкая, 75, СШ №20) – день в 16.00, вечер в 18.00 и 20.00;

Кукковка (Ровио, 12) – по базовому расписанию;

Ключевая (Ключева, 20, СШ № 33) – день в 16.00, вечер в 18.00 и 20.00;

Возможно проведение индивидуальных занятий.

Расписание занятий по Сегеже и Пряже нужно уточнять по тел. 8-921-727-45-45.

На правах рекламы