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Расселявшая аварийный фонд компания отсудила более 130 млн рублей у властей Карелии

Новости. Экономика
16:44, 25 Февраля 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Компания "Дальпитерстрой", занимавшаяся строительством жилья для переселенцев из аварийного фонда в Карелии, выиграла суд у Управления капитального строительства республики.

Арбитражный суд Карелии принял решение взыскать с казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Карелия" в пользу ООО "Строительная компания "Дальпитерстрой" 125 млн 096 тыс. рублей задолженности и 13 млн 097 тыс. рублей задолженности по двум госконтрактам, а также 200 тыс. рублей расходов по госпошлине.

ООО "СК "Дальпитерстрой" обратилось в суд с требованием об оплате выполненных работ.

Подробности на сайте "Вести Карелии".

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