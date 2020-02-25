Расселявшая аварийный фонд компания отсудила более 130 млн рублей у властей Карелии

Компания "Дальпитерстрой", занимавшаяся строительством жилья для переселенцев из аварийного фонда в Карелии, выиграла суд у Управления капитального строительства республики.

Арбитражный суд Карелии принял решение взыскать с казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Карелия" в пользу ООО "Строительная компания "Дальпитерстрой" 125 млн 096 тыс. рублей задолженности и 13 млн 097 тыс. рублей задолженности по двум госконтрактам, а также 200 тыс. рублей расходов по госпошлине.

ООО "СК "Дальпитерстрой" обратилось в суд с требованием об оплате выполненных работ.

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