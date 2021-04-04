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Расширен перечень видов транспорта в Карелии, которых не касается запрет на передвижение большегрузов

Новости. Экономика
09:36, 05 Апреля 2021
фото: Антон Вергун/ТАСС
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Министерство транспорта Карелии внесло изменения в перечень видов автотранспорта, на которые не распространяется приказ о временном ограничении движения большегрузов в весеннюю распутицу.

Ограничения движения не будут распространятся на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, перевозки продуктов питания (за исключением алкогольной продукции), кормов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, посадочного материала, минеральных и органических удобрений, почты и почтовых грузов, кислорода, сжиженного газа, горюче-смазочных материалов, бытовых отходов, мазута, угля.

Также запрет не распространяется на многие другие виды транспорта - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Нестор
2021-04-05 10:11:51
А зачем тогда вообще вводили ограничения? Так все что угодно можно подвести под эти рамки, и лесовозы и камневозы
Гость
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