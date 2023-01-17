Расставить приоритеты: Шандалович поделился впечатлениями от Послания президента Федеральному Собранию

По словам председателя парламента Карелии, выступление главы государства было всеобъемлющим и вдохновляющим.

Свое послание Федеральному Собранию президент Владимир Путин посвятил самым волнующим россиян вопросам, отметил на своей странице в соцсети председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович.



Это СВО, поддержка участников спецоперации и членов их семей, ситуация в экономике, развитие инфраструктуры регионов, интеграция новых субъектов.



«Промышленность, социальная сфера, здравоохранение, образование, наука, бизнес будут и дальше развиваться при поддержке государства. Президент также обозначил дополнительные меры помощи для граждан. Прежде всего, это повышение МРОТ с января 2024 года на 18,5% – в итоге он составит 19 242 рубля, а также увеличение налоговых вычетов на образование и медицину», - подчеркнул Шандалович.



По его словам, глава государства очень точно расставил акценты на причинах спецоперации: защита граждан на исторических землях, обеспечение безопасности России, ликвидация угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после 2014 года под влиянием циничного коллективного Запада.



«Поддерживаю инициативу президента создать государственный фонд помощи семьям погибших в ходе военной операции и ветеранам. Уверен, что это решение поможет сделать помощь еще более централизованной и адресной, позволит консолидировать усилия государственных структур, бизнеса, волонтеров вокруг семей военнослужащих», - заявил спикер карельского парламента.



По его мнению, главный посыл выступления президента в том, что благодаря единству народа, преданности Родине, наша страна будет идти только вперед, справляясь со всеми сложностями и побеждая на всех фронтах.



«Президент поставил очень серьезные задачи, и я уверен в том, что вместе мы их решим. Ведь как верно сказал Владимир Владимирович: «Все мы — одна страна, один большой сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда - за нами», - отметил Шандалович в социальной сети.