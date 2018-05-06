Разбитая дорога Петрозаводска появилась в проекте "РосЯма"

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Яма на улице Ватутина появилась на сайте федерального проекта.
Житель Петрозаводска устал дожидаться ремонта огромной ямы на улице Ватутина между домами №№ 39 и 41 и отправил фотообращение на сайт федерального проекта "РосЯма".
«Ужасная яма, которую автомобилисты вынуждены объезжать по встречной полосе, чтобы не разбить машину», — подписал автор фото.
Напомним, «РосЯма» — проект Фонда борьбы с коррупцией, созданный для тех, кто недоволен плохими дорогами и хочет это исправить. Отправить обращение на проект может любой житель России.
Руководители проекта обещают помочь составить обращение, отправить его в ГИБДД и проконтролировать ремонт ям.
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