Разбившемуся в селе Карелии мотоциклисту было всего 25 лет

В Госавтоинспекции рассказали о смертельном ДТП в селе Деревянное Прионежского района.

Напомним, 17 октября в 14.50 у дома №33 по улице Онежская, на пересечении с улицей Сосновая, в селе Деревянное произошла авария с участием мотоциклиста и легкового автомобиля (132-й километр автодороги А-215 «Подъезд к Петрозаводску»).

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, водитель автомобиля Mitsubishi при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с мотоциклом Honda, который двигался по главной дороге. От полученных травм 25-летний мотоциклист скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля, 43-летняя женщина, госпитализирована.