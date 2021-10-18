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Разбившемуся в селе Карелии мотоциклисту было всего 25 лет

Новости. Происшествия
10:52, 18 Октября 2021
фото: © ГИБДД Карелии

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В Госавтоинспекции рассказали о смертельном ДТП в селе Деревянное Прионежского района.

Напомним, 17 октября в 14.50 у дома №33 по улице Онежская, на пересечении с улицей Сосновая, в селе Деревянное произошла авария с участием мотоциклиста и легкового автомобиля (132-й километр автодороги А-215 «Подъезд к Петрозаводску»).

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, водитель автомобиля Mitsubishi при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с мотоциклом Honda, который двигался по главной дороге. От полученных травм 25-летний мотоциклист скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля, 43-летняя женщина, госпитализирована.

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Комментарии

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Судья
2021-10-18 14:40:34
Кошмар какой... Скорость больше 100 км/ч ... вот и результат. Зачем такие гонки в населенном пункте? Жалко женщину и ее машину.
Саныч
2021-10-18 12:33:04
Его невозможно было увидеть.
Филя
2021-10-18 12:11:04
Нарушила женщина, а виноват мотоциклист!?
Кир
2021-10-18 11:56:50
Жалко парня и его маму.
Саныч
2021-10-18 12:33:38
Кир, с возвращением.
Кир
2021-10-18 13:24:12
Саныч, спасибо, тронут положительным отношением многих. Будем работать ещё лучше! :)
Горожанин
2021-10-18 11:29:30
Вдвое превысил разрешенную скорость и Всевышним был наказан. Женщине выздоровления, не ее вина. Ехал бы 50 как положено, был бы жив.
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