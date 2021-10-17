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Мотоциклист разбился, врезавшись в автомобиль в селе Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
22:10, 17 Октября 2021
фото: ДТП ПТЗ

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Смертельное ДТП произошло в селе Деревянное Прионежского района.

Как сообщает ДТП ПТЗ, 17 октября в 14.50 у дома №33 по улице Онежская, на пересечении с улицей Сосновая, в селе Деревянное произошла авария с участием мотоциклиста и легкового автомобиля (132-й километр автодороги А-215 «Подъезд к Петрозаводску»).

Судя по видео, автомобиль выезжал на перекрёсток, двигаясь в прямом направлении по улице Сосновая. В это же время мотоцикл двигался по улице Онежская в сторону Петрозаводска (главная дорога).


ДТП ПТЗ

Водитель мотоцикла предпринял экстренное торможение, "положив мотоцикл на бок".

По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель мотоцикла.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.


ДТП ПТЗ

Момент смертельного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.

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