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Новости. Происшествия
15:52, 22 Апреля 2019
фото: © Fotolia / dundanim

Разгулявшаяся женщина разбила бутылку о голову гостя в кафе Кондопоги

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В кафе Кондопоги задержали агрессивную женщину, напавшую на посетителя, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В Кондопоге сотрудники районного отдела вневедомственной охраны в ночь на 20 апреля выезжали на сигнал тревоги, поступивший из кафе, которое пользуется особой популярностью у местных жителей.

Там 35-летняя женщина ударила бутылкой по голове 27-летнего гостя заведения. Были вызваны врачи скорой помощи для пострадавшего и полицейские – для агрессивной дамы.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданку, которая, как выяснилось, им хорошо уже знакома - в её биографии имеются судимости. Решается вопрос о привлечении задержанной к ответственности.

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Комментарии

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