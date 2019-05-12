Разгулявшуюся в кафе петрозаводчанку задержала полиция

Девушка начала громить кафе на Древлянке, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Под утро 10 мая сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о нажатии тревожной кнопки в кафе "Мангал" на Древлянке. Причиной вызова стала 29-летняя петрозаводчанка, которая находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбила стекло около входа в кафе.

Представительницу прекрасного пола пришлось задержать и передать полицейским.