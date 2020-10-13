Разъяснения о беззаявительном порядке налоговых льгот дали в УФНС по Карелии

Для получения льгот по налогам гражданам в этом году впервые не потребуется писать заявления в налоговую службу.

Об этом сообщила сегодня на брифинге в правительстве Карелии руководитель регионального УФНС Инна Кравченко.

"В этом году у нас впервые предусмотрен беззаявительный порядок предоставления льгот. Мы получили информацию от Пенсионного фонда, от органов соцзащиты… и уже самостоятельно рассчитали льготы налогоплательщикам. Их можно увидеть в уведомлении", - пояснила Кравченко. В числе самых востребованных – льготы по транспортному налогу. Кто их получит, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".