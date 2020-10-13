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Разъяснения о беззаявительном порядке налоговых льгот дали в УФНС по Карелии

Новости. Общество
16:06, 14 Октября 2020
фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ
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Для получения льгот по налогам гражданам в этом году впервые не потребуется писать заявления в налоговую службу.

Об этом сообщила сегодня на брифинге в правительстве Карелии руководитель регионального УФНС Инна Кравченко.

"В этом году у нас впервые предусмотрен беззаявительный порядок предоставления льгот. Мы получили информацию от Пенсионного фонда, от органов соцзащиты… и уже самостоятельно рассчитали льготы налогоплательщикам. Их можно увидеть в уведомлении", - пояснила Кравченко.

В числе самых востребованных – льготы по транспортному налогу.

Кто их получит, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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