Размер госдолга Карелии приблизился к 25 млрд рублей

Размер государственного долга Карелии к 1 января 2018 года достиг почти 25 млрд рублей.

Такая сумма указана в официальной отчетности Минфина республики, размещенной на портале "Бюджет для граждан".

По сравнению с 1 января 2017 года госдолг Карелии вырос на 2,4 млрд рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".