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Размер средней пенсии в соседней Финляндии вырос до 1762 евро в месяц

Новости. Общество
17:20, 31 Марта 2021
фото: © yle.fi
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В прошлом году финские пенсионеры стали получать на 50 евро больше.

Размер средней пенсии в соседней с Карелией Финляндии достиг в 2020 году 1762 евро в месяц. Как отмечает Yle, в прошлом году среднестатистический финский пенсионер стал получать на 50 евро больше.

Интересно, что среднемесячная пенсия мужчин в Финляндии составляет почти 2 000 евро, что примерно на 400 евро больше, чем у женщин. При этом самые большие пенсии в прошлом году получали жители региона Уусимаа и Аландских островов, а самые маленькие – жители Южной и Центральной Похъянмаа.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-31 18:31:08
С какой целью пытаетесь нагнетать социальную напряженность в приграничном регионе ? До статуса иноагента один шаг.
Хармс
2021-03-31 18:17:14
Зато у них Крыма нет, Куликовской битвы нет. Зимнюю войну профукали. Победы во Второй мировой у них нет. Вообще скреп у них нет. Как живут? Чему радуются на 158 т.р. в мес.?
gaudealis
2021-03-31 18:10:46
Путину помолимся!
театральный критик
2021-03-31 18:10:29
Да давно пора к сомалийцам в соседнюю страну с таким же климатом сваливать. Там работать не надо и деньги всем раздают - только приезжай и живи. Даже клубнику не будут заставлять собирать.
Сергей
2021-03-31 18:06:21
Цены в Финляндии не высокие,потому наши оттуда и возят,возили многое....и сейчас финские товары перепродают во многих магазинах,но в двое дороже,чем там!
stranger
2021-03-31 18:03:05
Что такое коррупция? 155831,28 - 15744,00= 140087,28. Предполагаю, что 140087,28 рубля это и есть коррупционная составляющая.
театральный критик
2021-03-31 18:00:39
Либерда в шоке :)
User
2021-03-31 17:44:32
У нас-то средний размер аж 15744 в месяц! Правда рублей. Но столь несущественный нюанс ничуть не омрачает величия государства, имеющего гиперзвуковую ракету.
dimchik19725
2021-03-31 17:44:00
У нас дай Бог 10 т.р. средняя.. У них 180 т.р... Не думаю, что всё у них в 18 раз дороже..
Старик
2021-03-31 17:43:13
Наверное,каждый знает кого нужно благодарить в РФ за такие доходы
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