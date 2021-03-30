Размер средней пенсии в соседней Финляндии вырос до 1762 евро в месяц

В прошлом году финские пенсионеры стали получать на 50 евро больше.

Размер средней пенсии в соседней с Карелией Финляндии достиг в 2020 году 1762 евро в месяц. Как отмечает Yle, в прошлом году среднестатистический финский пенсионер стал получать на 50 евро больше.

Интересно, что среднемесячная пенсия мужчин в Финляндии составляет почти 2 000 евро, что примерно на 400 евро больше, чем у женщин. При этом самые большие пенсии в прошлом году получали жители региона Уусимаа и Аландских островов, а самые маленькие – жители Южной и Центральной Похъянмаа.