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Размер субсидий безработным на открытие своего дела в Карелии увеличен в 2 раза

Новости. Общество
14:52, 30 Апреля 2020
фото: pixabay
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Власти Карелии в период пандемии коронавируса увеличили размер субсидии безработным на открытие собственного бизнеса в 2 раза – со 100 до 200 тыс. рублей.

Об этом сообщила сегодня руководитель Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова во время онлайн-трансляции на официальной странице правительства республики Вконтакте.

"У нас минимальная ставка 200 тыс. рублей для всех категорий получателей. И 250 тыс. – для слабоконкурентных граждан, которые испытывают сложности (это женщины с несовершеннолетними детьми, предпенсионеры и инвалиды), и для тех видов экономической деятельности, которые приоритетны для экономики республики", - сказала Фролова.

По ее словам, несмотря на то, что многие сферы бизнеса сейчас не работают и терпят убытки, от безработных поступают бизнес-планы.

В каких сферах они собираются открывать свое дело, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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