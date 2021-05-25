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Разметка со стеклошариками появится на отремонтированной дороге в Петрозаводске

Новости. Общество
18:40, 26 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

На обновлённые участки дороги в районе улицы Правды рабочие начали наносить разметку, сообщили в городской администрации.

В этом году на городские магистрали в разных районах карельской столицы планируется нанести 17 тысяч квадратных метров маркировки.

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Подрядчик уже приступил к нанесению разметки на обновленные участки дорог. Вечером 25 мая был обозначен пешеходный переход в районе улицы Правды, 36. Ранее здесь полностью завершились дорожные работы: заменено асфальтовое покрытие, пролиты швы, заделаны оставшиеся от кернов углубления.

При благоприятных погодных условиях организация продолжит наносить разметку и на других пешеходных переходах, расположенных на отремонтированных участках.

Также в рамках гарантийных обязательств будет обновлена нанесенная в прошлом году дорожная маркировка. Работы будут проводиться в разных районах города.

Напомним, всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021–2022 годы на петрозаводские магистрали планируется нанести 17 тысяч квадратных метров разметки. В первую очередь усилия подрядчика будут сосредоточены на пешеходных переходах возле образовательных учреждений города и на отремонтированных участках дорог. Маркировка выполняется холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками и спрей-пластиком.

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