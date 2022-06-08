Разозленный житель поселка Карелии запинал машину оппонента

В Прионежском районе местный житель после конфликта с земляком выместил злость на его автомобиле, став в результате фигурантом уголовного дела, сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, в мае 35-летний житель Прионежского района после произошедшего конфликта с односельчанином на бытовой почве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары ногами по кузову припаркованного во дворе автомобиля оппонента, причинив последнему ущерб на сумму свыше 60 тысяч рублей.

В ходе дознания мужчина принес извинения потерпевшему и возместил причиненный преступлением вред.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд.

В соответствии с уголовным законом за совершение указанного преступления предусмотрены альтернативные наказания, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.