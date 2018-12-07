Разработан первый умный секс-робот для женщин

Компания Realbotix подготовила к производству первых секс-роботов с мужской наружностью.

Флагманская модель носит имя Генри. Разработчики утверждают, что робот способен поддерживать разговор и шутить. Покупатели смогут настраивать его внешние данные, в том числе длину силиконового пениса, которая достигает 28 сантиметров.

"Мы получали куда больше запросов, чем можно подумать, от женщин, которые хотят не партнера для секса, а компаньона —–кого-то, с кем можно поговорить", – утверждает основатель Realbotix Мэтт Макмаллен, более известный в качестве создателя реалистичных секс-кукол RealDoll.

По его словам, Генри может слушать и запоминать все, что ему говорят, однако не стоит рассчитывать, что он станет выносить мусор и чинить раковину. Стоимость секс-робота составит 10 тысяч долларов (670 тысяч рублей), пишет Lenta.ru.